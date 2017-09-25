В Ногинске школьник скончался, вдыхая пары освежителя воздуха

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Десятилетний школьник скончался в Ногинске, вдыхая пары освежителя воздуха вместе со сверстниками. Как сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области, тело ребенка было обнаружено в воскресенье вечером возле одного из магазинов.

"Как установлено следствием, четверо школьников приобрели освежитель воздуха и вдыхали его пары за магазином. В процессе вдыхания у одного из детей случилась острая сердечная недостаточность", - сообщили в ГСУ.

Реанимационные мероприятия скорой помощи не помогли школьнику. По факту произошедшего проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.