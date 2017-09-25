Предполагаемый виновник крупного ДТП под Калининградом заключен под стражу на два месяца

КАЛИНИНГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Водитель внедорожника, по вине которого, по предварительным данным, под Калининградом произошло унесшее семь жизней ДТП, заключен под стражу на два месяца решением Гвардейского районного суда. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба суда.

"В Гвардейский районный суд 24 сентября поступило ходатайство следователя… об избрании в отношении водителя внедорожника Mercedes меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.

Учитывая общественный резонанс и тяжесть последствий аварии, следователь полагал, что, оставаясь на свободе, мужчина может скрыться от органов предварительного следствия и суда или иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу, уточняется в сообщении.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 23 ноября 2017 года. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, <…> правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, вечером 22 сентября на трассе Калининград - Черняховск - Нестеров водитель внедорожника неправильно выбрал скоростной режим, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с двигавшимся во встречном направлении маршрутным такси.

В результате ДТП погибли водитель микроавтобуса и шесть находившихся в нем пассажиров, еще девять человек были госпитализированы.