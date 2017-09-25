В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении коллекторов за угрозу убийства женщины

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело в отношении местной коллекторской компании за угрозу убийства пожилой женщины. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Главном управлении (ГУ) МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Поводом для начала расследования стала информация жительницы Петербурга о том, что из-за долга в несколько десятков тысяч рублей ей приходили сообщения с угрозами расправы. "В полицию Приморского района обратилась петербурженка и сообщила, что в течение недели ей приходят sms, в которых неизвестные ей и ее родственникам угрожают убийством. В этих сообщениях злоумышленники требовали заплатить пени на несколько десятков тысяч рублей за взятый ею кредит. Отделом дознания УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ "Угроза убийством", - рассказали в полиции.

По данным управления, материалы дела переданы в следственные органы ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. "Приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению, им грозит до двух лет лишения свободы", - отметили в ГУ МВД.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на СКР о пожилой жительнице Петербурга, взявшей заем в одной из микрофинансовых организаций города, которую неоднократно запугивали, и, в конце концов, известили о "смерти" внучки, разослав фотоснимки с похоронным венком всем родственникам и знакомым должницы. По информации ведомства, несмотря на то, что фактический долг женщины уже погашен, она оказалась должна еще 40 тыс. руб. в связи с пенями.