В Киевской области убили главу правления "Киевоблэнерго"

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. В Киевской области неизвестные во время ограбления загородного дома убили председателя правления энергетической компании "Киевоблэнерго" Ивана Поливяного. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"24 сентября около 20:00 мск в селе Белогородка Киево-Святошинского района неизвестные напали на дом председателя правления "Киевоблэнерго". Злоумышленники нанесли хозяину и его жене телесные повреждения. От полученных травм мужчина скончался", - говорится в сообщении.

Полиция также установила, что Поливяного пытали, пытаясь узнать, где в доме находится сейф с деньгами. На данный момент руководство Нацполиции взяло расследование данного преступления под личный контроль.

"Киевоблэнерго" - энергетическая компания Украины, специализирующаяся на передаче и поставке электроэнергии потребителям Киевской области.