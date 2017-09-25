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Источник: экс-глава "Русгидро" Дод отпущен из-под домашнего ареста

Происшествия
25 сентября, 14:00 UTC+3

Адвокат обвиняемого отказался комментировать случившееся

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Материал из 1 страницы
Бывший председатель правления ОАО "РусГидро" Евгений Дод

Бывший председатель правления ОАО "РусГидро" Евгений Дод

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Бывший глава "Русгидро" Евгений Дод, обвиняемый в растрате, отпущен из-под домашнего ареста.

Об этом в понедельник ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом следствия.

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"Срок домашнего ареста истек, ходатайство о продлении меры пресечения в отношении Дода в суд не поступало", - сказал собеседник агентства. Адвокат Дода Руслан Коблев от комментариев по данному вопросу отказался. Срок домашнего ареста Евгения Дода истек 22 сентября.

Как ранее сообщал ТАСС источник, знакомый с ходом следствия, 9 сентября Генпрокуратура вернула на доследование дело в отношении Дода и главного бухгалтера, начальника департамента корпоративного учета и отчетности "Русгидро" Дмитрия Финкеля, отказавшись утвердить обвинительное заключения. Данное решение было обжаловано у генпрокурора Юрия Чайки. В случае отказа в удовлетворении жалобы следствие по делу будет продолжено.

Следствие обвиняет Дода и Финкеля в растрате 73 млн рублей при начислении премии за 2013 год. Изначально им вменялась часть 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), но позже обвинение переквалифицировали на часть 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата или присвоение чужого имущества, совершенные в особо крупном размере").

Дод, арестованный в июне 2016 года по обвинению в мошенничестве, возглавлял "Русгидро" с ноября 2009 года до августа 2015 года. Следствие заявляет, что он по итогам 2013 года выписал себе премию в 353,21 млн рублей, неправомерно завысив ее размер.

Ранее сообщалось, что ущерб составил "не менее 73,2 млн рублей". Дод не признает себя виновным, но погасил причиненный, по мнению следствия, ущерб, после этого следователь согласился на изменение меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

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Персоны
Дод, Евгений Вячеславович
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