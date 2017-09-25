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Избитый охраной ярмарки "Москва" гражданин Таджикистана выписан из больницы

Происшествия
25 сентября, 15:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Навруз Закиров был госпитализирован с черепно-мозговой травмой

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Избитый охранниками торгово-ярмарочного комплекса "Москва" гражданин Таджикистана Навруз Закиров выписан из больницы, сообщили ТАСС в понедельник в справочной службе городской клинической больницы №68.

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"Он выписан", - сказал сотрудник справочной службы ГКБ.

В пресс-службе ГУ МВД Москвы ранее сообщили, что 20 сентября сотрудники полиции "пресекли попытку бытового конфликта между сотрудниками охранного предприятия и работниками торговой организации на Тихорецком бульваре, дом 1", где расположена ярмарка. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

По информации источников, вечером в среду охранники ярмарки избили работавшего там гражданина Таджикистана, он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. За него вступились другие работники магазина, среди которых распространилась информация, что их товарищ скончался. Эти слухи опровергли в ГУ МВД Москвы. В результате последовавшей за конфликтом драки были госпитализированы еще три участника конфликта, около 100 человек были задержаны полицией.

Данный конфликт, а также меры по предотвращению подобных происшествий в будущем стали предметом обсуждения статс-секретаря, замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина и посла Таджикистана в Москве Имомуддина Сатторова, сообщили в МИД РФ 22 сентября.

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