Избитый охраной ярмарки "Москва" гражданин Таджикистана выписан из больницы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Избитый охранниками торгово-ярмарочного комплекса "Москва" гражданин Таджикистана Навруз Закиров выписан из больницы, сообщили ТАСС в понедельник в справочной службе городской клинической больницы №68.

"Он выписан", - сказал сотрудник справочной службы ГКБ.

В пресс-службе ГУ МВД Москвы ранее сообщили, что 20 сентября сотрудники полиции "пресекли попытку бытового конфликта между сотрудниками охранного предприятия и работниками торговой организации на Тихорецком бульваре, дом 1", где расположена ярмарка. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

По информации источников, вечером в среду охранники ярмарки избили работавшего там гражданина Таджикистана, он был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. За него вступились другие работники магазина, среди которых распространилась информация, что их товарищ скончался. Эти слухи опровергли в ГУ МВД Москвы. В результате последовавшей за конфликтом драки были госпитализированы еще три участника конфликта, около 100 человек были задержаны полицией.

Данный конфликт, а также меры по предотвращению подобных происшествий в будущем стали предметом обсуждения статс-секретаря, замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина и посла Таджикистана в Москве Имомуддина Сатторова, сообщили в МИД РФ 22 сентября.