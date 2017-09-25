Прокуратура выявила нарушения в интернате под Иваново, где в пожаре погибли два человека

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Ивановской области выявила нарушения требований пожарной безопасности в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Пучеже, где вечером 15 сентября произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Охранник и медсестра учреждения, отмечают в ведомстве, несколько раз отключали пожарную сигнализацию во время ЧП, приняв ее за ложную.

"Прокуратура направила материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении работников Пучежского дома-интерната для престарелых и инвалидов, допустивших нарушения требований пожарной безопасности", - сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры.

При проверке после пожара сотрудники ведомства выяснили, что во время возгорания в учреждении сработала сигнализация, однако медсестра и охранник несколько раз отключали ее, полагая, что тревога является ложной. В прокуратуре считают, что такие действия персонала являются нарушением федерального закона "О пожарной безопасности", которые привели к гибели двух человек из-за "упущенного времени с момента начала возгорания" до прибытия пожарных.

Пожар в интернате для престарелых и инвалидов произошел вечером 15 сентября. Возгорание возникло в комнате досуга, пациенты были эвакуированы. В результате ЧП двое постояльцев интерната погибли, еще семеро пострадали. Губернатор Ивановской области Павел Коньков после трагедии в Пучеже распорядился проверить все социальные учреждения региона.