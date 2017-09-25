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Заставившего подростков умываться зеленкой таксиста оштрафуют за самоуправство

Происшествия
25 сентября, 15:48 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 25, сентября. /ТАСС

По данным полиции, 26 августа таксист довез несовершеннолетних пассажиров из пригорода Хабаровска в город Вяземский, после чего подростки сообщили, что не могут оплатить поездку

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ХАБАРОВСК, 25 сентября. /ТАСС/. Полиция в Хабаровске привлечет к ответственности за самоуправство водителя такси, заставившего умываться зеленкой не оплативших проезд подростков. Родителей несовершеннолетних накажут за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, сообщила в понедельник пресс-служба управления МВД по Хабаровскому краю.

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"Принято решение о привлечении водителя к административной ответственности за самоуправство. Протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних составлены в отношении родителей двух несовершеннолетних пассажирок такси", - говорится в сообщении. В обоих случаях, отмечают в МВД, виновные будут оштрафованы.

В пресс-службе добавили, что в региональное управление Следственного комитета направлены материалы по факту размещения в социальных сетях видеоролика, где запечатлено, как несовершеннолетие пассажиры умывались зеленкой. "В них могут содержаться признаки нарушения права на частную жизнь", - поясняют в МВД.

По данным полиции, 26 августа водитель одной из таксомоторных компаний вез двух девушек и молодого человека из пригорода Хабаровска в город Вяземский. Стоимость услуги составила 2,15 тыс. рублей. Пассажиры пояснили, что наличных у них нет, но обещали снять деньги с банковской карты по прибытии на место.

"В Вяземском молодой человек заявил, что на карте средств недостаточно, и оплатить поездку он не сможет. Водитель, 42-летний житель одного из сел Еврейской автономной области, принял решение всем вместе возвращаться в Хабаровск. По пути он сообщил пассажирам, что придумал им наказание - умывание зеленкой. На остановке общественного транспорта в пригородном микрорайоне Красная речка в Хабаровске таксист приобрел раствор антисептического средства и выдвинул требование, чтобы пассажиры нанесли жидкость себе на открытые части тела", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

В полиции добавили, что затем мужчина уехал, а молодые люди добирались домой самостоятельно. Позже в социальных сетях появилась видеозапись, на которой запечатлено, как две девушки умываются зеленкой. Через несколько дней был опубликован ролик, на котором зеленкой умывался сам водитель.

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