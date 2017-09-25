Задержанный в Краснодаре по подозрению в убийстве оказал сопротивление полицейским

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Задержанный по подозрению в убийстве в Краснодаре местный житель оказал активное сопротивление сотрудникам МВД при задержании. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В полицию Краснодара поступило сообщение от дорожных рабочих о том, что во время проведения ремонта на проезжей части ими обнаружен телефон, в котором содержались фотографии мужчины с различными частями расчлененного человеческого тела. Краснодарские полицейские по фотографиям с телефона установили и задержали подозреваемого в совершении убийства", - сказала Волк, отметив, что в момент задержания подозреваемый оказал активное сопротивление.

"Злоумышленник был доставлен в отдел полиции, а позже передан в управление Следственного комитета", - отметила она.

Ранее сообщалось, что в качестве подозреваемых в Краснодаре были задержаны супруги, проживающие в общежитии военного училища. По данным следствия, 8 сентября этого года они познакомились с женщиной, распивали с ней спиртное, и в результате ссоры убили ее. Впоследствии мужчина расчленил тело, останки частично спрятал на месте, а частично забрал, полагают следователи. После совершенного преступления мужчина сделал фото с фрагментами тела погибшей.

В свою очередь в пресс-службе Следственного комитета России сообщили, что в квартире супругов следователи обнаружили фрагменты человеческого тела в солевом растворе. "Кроме того, на кухне изъяты фрагменты пищи и замороженное мясо неизвестного происхождения. Следователем назначены судебно-медицинские экспертизы для выяснения вопроса, является ли обнаруженное мясо человеческим либо животного происхождения", - сообщили в СК. Также следователи обнаружили и изъяли в подвале и на прилегающей территории некоторые останки тела убитой.

В понедельник в социальных сетях стала появляться информация, что задержанный по подозрению в убийстве мужчина якобы признался в убийстве десятков человек и каннибализме, в котором якобы принимала участие и его супруга.