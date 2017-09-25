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Нетрезвый мужчина покусал полицейского в центре Москвы

Происшествия
25 сентября, 16:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Обвиняемый отпущен под подписку о невыезде

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Нетрезвый мужчина укусил полицейского во время задержания в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На улице Серафимовича мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, укусил за руку сотрудника полиции во время задержания", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, инцидент произошел вечером 22 сентября. "26-летний житель столицы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ответ на законные требования полицейского, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей, применил в отношении последнего насилие, не опасное для жизни или здоровья", - сообщила она.

Москвичу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Обвиняемый отпущен под подписку о невыезде.

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