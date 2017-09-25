СК опроверг информацию о пропаже пенсионеров и инвалидов в Подмосковье

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Информация в СМИ о серии похищений инвалидов и пенсионеров в Подмосковье не подтвердилась. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Елена Фокина.
15 сентября на канале "Россия-1" вышел новостной сюжет о том, что в Сергиево-Посадском районе Подмосковья пропадают пожилые люди и инвалиды, которые выходят из дома в магазин или банк. Родственники уверены, что пропавших держат в рабстве и заставляют просить милостыню на улицах. В сюжете приводятся сведения о пропавших в Сергиевом Посаде Владимире Блохине, инвалиде Олеге Шкуратько, а также о пропавшем в Краснозаводске 15-летнем подростке.
"По результатам проведенной проверки было возбуждено уголовное дело факту безвестного исчезновения 52-летнего жителя города Сергиев Посад Олега Шкуратько (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Остальные сведения, распространенные в СМИ, своего объективного подтверждения не нашли", - сообщила Фокина.
Следствие установило, что 15-летний подросток ушел из дома после ссоры с родителями и был обнаружен через сутки. "За время его отсутствия в отношении него никаких противоправных действий не совершалось", - добавила Фокина. 43-летний Владимир Блохин вышел из дома 23 апреля. Спустя четыре дня было обнаружено его тело. По данным СК, он скончался от сердечного приступа.