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Суд освободил одного из фигурантов дела Реймера

Происшествия
25 сентября, 17:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Предпринимателя Николая Мартынова подозревали в передаче экс-главе ФСИН 140 млн рублей наличными в качестве оплаты услуг за оказание помощи в хищении бюджетных средств

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство Николая Мартынова - фигуранта уголовного дела о мошенничестве в Федеральной службе исполнения наказаний при закупке электронных браслетов - и освободил предпринимателя условно-досрочно. Об этом ТАСС в понедельник сообщила пресс-секретарь суда Александра Савельева.

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"Преображенский суд удовлетворил ходатайство Мартынова об условно-досрочном освобождении", - сказала она. Мартынов после оглашения приговора находился в СИЗО-1.

30 июня 2016 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Мартынова, фирмы которого поставляли браслеты, к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей. Именно Мартынов, по данным следствия, передал Реймеру в его кабинете 140 млн рублей наличными в качестве оплаты услуг за оказание помощи в хищении бюджетных средств. В связи с тем, что предприниматель признал свою вину, раскаялся и дал изобличающие показания, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, а судебный процесс прошел в особом порядке.

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Александр Реймер (в центре)

Уголовное дело в отношении экс-главы ФСИН Александра Реймера. Досье

14 июня Замоскворецкий суд приговорил бывшего директора ФСИН Александра Реймера к восьми годам колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. руб. Кроме того, суд лишил его звания генерал-полковника внутренней службы и наград. Бывший замдиректора ФСИН Николай Криволапов приговорен к пяти годам восьми месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. рублей, а директор ФГУП "Центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний" (ФГУП ЦИТОС) Виктор Определенов - к шести годам колонии общего режима со штрафом в 700 тыс. рублей.

Александр Реймер возглавлял ФСИН России с августа 2009 года по июнь 2012 года.

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