Похитившие под Ростовом ребенка супруги из Волгоградской области приговорены к колонии

ВОЛГОГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Чернышковский районный суд Волгоградской области в понедельник приговорил к заключению супругов - женщину к семи годам в колонии общего режима, мужчину в шести годам строгого режима, признав их виновными в похищении мальчика в Ростовской области и причинении смерти по неосторожности приемному сыну. Об этом сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.

"Приговором суда 47-летняя приемная мать малолетнего мальчика Наталья Павлова и ее 48-летний супруг Андрей Павлов признаны виновным в похищении человека. Павлова также признана виновной в оставлении в опасности, неосторожном причинении смерти и мошенничестве при получении выплат", - сказала Токарева.

В суде установлено, что четырехлетний мальчик проживал в хуторе Ярский Чернышковского района Волгоградской области в приемной семье Павловых вместе со своим братом. В сентябре 2016 года он получил ожог ног, но Павлова, будучи опекуном мальчика, не сообщила о произошедшем в органы опеки, поскольку опасалась лишиться выплат на содержание ребенка. Более 20 дней подсудимая самостоятельно пыталась оказывать медпомощь ребенку, применяя подручные средства. Даже при ухудшении самочувствия мальчика к врачам она не обратилась, и 27 сентября 2016 года он скончался.

С октября 2016 года по май 2017 года Павлова незаконно получила на содержание умершего ребенка около 60 тыс. рублей. Весной женщина и ее муж решили похитить внешне схожего с умершим мальчиком ребенка, что и сделали в одном из сел соседней Ростовской области, после чего были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Похищенный ребенок возвращен родителям.