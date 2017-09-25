Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Похитившие под Ростовом ребенка супруги из Волгоградской области приговорены к колонии

Происшествия
25 сентября, 17:41 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 25, сентября. /ТАСС

Супруги похитили ребенка, внешне схожего с их приемным сыном, скончавшимся после получения ожога ног

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛГОГРАД, 25 сентября. /ТАСС/. Чернышковский районный суд Волгоградской области в понедельник приговорил к заключению супругов - женщину к семи годам в колонии общего режима, мужчину в шести годам строгого режима, признав их виновными в похищении мальчика в Ростовской области и причинении смерти по неосторожности приемному сыну. Об этом сообщила журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.

"Приговором суда 47-летняя приемная мать малолетнего мальчика Наталья Павлова и ее 48-летний супруг Андрей Павлов признаны виновным в похищении человека. Павлова также признана виновной в оставлении в опасности, неосторожном причинении смерти и мошенничестве при получении выплат", - сказала Токарева.

В суде установлено, что четырехлетний мальчик проживал в хуторе Ярский Чернышковского района Волгоградской области в приемной семье Павловых вместе со своим братом. В сентябре 2016 года он получил ожог ног, но Павлова, будучи опекуном мальчика, не сообщила о произошедшем в органы опеки, поскольку опасалась лишиться выплат на содержание ребенка. Более 20 дней подсудимая самостоятельно пыталась оказывать медпомощь ребенку, применяя подручные средства. Даже при ухудшении самочувствия мальчика к врачам она не обратилась, и 27 сентября 2016 года он скончался.

С октября 2016 года по май 2017 года Павлова незаконно получила на содержание умершего ребенка около 60 тыс. рублей. Весной женщина и ее муж решили похитить внешне схожего с умершим мальчиком ребенка, что и сделали в одном из сел соседней Ростовской области, после чего были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Похищенный ребенок возвращен родителям.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
10
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове-на-Дону унес жизни двух человек
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рябков: гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличия политики США
2
Сбербанк планирует в 2018 году анализировать поведение своих клиентов в соцсетях
3
В ООН считают, что в Крыму должно применяться законодательство Украины
4
Политическое землетрясение: итоги парламентских выборов в Германии
5
Украина готовит против России иск по Донбассу
6
Биография экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина
7
Советские и российские генералы, погибшие в локальных конфликтах современности. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама