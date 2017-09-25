В Москве скончались двое пострадавших в результате возгорания на нефтебазе в Ингушетии

МАГАС, 25 сентября. /ТАСС/. Двое из трех пострадавших в результате возгорания на нефтебазе в Ингушетии 20 сентября скончались в столичном Институте скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве республики в понедельник.

"Вчера утром скончался 42-летний Салман Арчхоев, а сегодня рано утром - 55-летняя Хадижат Урусханова, которые находились в крайне тяжелом состоянии. Женщина в результате возгорания тогда получила ожог 65% тела, а мужчина - более 80%", - пояснили в министерстве.

Собеседник агентства уточнил, что третий пострадавший - 46-летний Сергей Меняев, получивший также ожог 80% тела, находится в Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского. "Состояние его тяжелое, ему оказывается необходимая помощь", - добавили в Минздраве.

Возгорание насоса на нефтебазе в городе Сунже в Ингушетии произошло в среду в первой половине дня. В результате пожара трое рабочих получили ожоги. В ночь с 20 на 21 сентября их доставили спецбортом в Москву.