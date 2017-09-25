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Удальцов объявил голодовку в знак протеста против решения суда о его аресте на пять суток

Происшествия
25 сентября, 18:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Координатор "Левого фронта" отрицает свою причастность к организации акции "Антикапитализм-2017"

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в понедельник арестовал на пять суток координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова за организацию несогласованной акции в центре Москвы, передает корреспондент ТАСС. Удальцов после оглашения решения суда объявил голодовку и заявил о намерении обжаловать судебное решение. "Это бессудное решение, мы будем его обжаловать, в знак протеста объявляю голодовку", - сказал он.

"Признать Удальцова виновным в совершении правонарушения по статье 20.2. КоАП РФ, назначить в виде наказания административный арест на пять суток", - огласила решение судья. Суд зачел Удальцову двое суток, уже проведенных под арестом. 

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Удальцову вменяют административное правонарушение по статье 20.2. КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") при участии в акции "Антикапитализм-2017". Сам Удальцов в суде заявил о своей невиновности. "Я могу сказать, что информация из полицейских протоколов - это ложь. На самом деле, мне было известно о мероприятии, я пришел на него, чтобы пообщаться с его участниками, но такое мероприятие я не организовывал", - рассказал Удальцов.

Он также подчеркнул, что в материалах дела содержатся призывы к участию в акции из подложных аккаунтов в социальных сетях, не имеющих к нему отношения. "Я шел к Страстному бульвару, рядом шли корреспонденты, они мне задавали вопросы, я им отвечал, в этот момент меня задержали", - пояснил Удальцов. 

Согласно протоколу полиции, 23 сентября на подходе к Страстному бульвару полицией были задержаны около 30 человек, пришедших на несогласованную акцию "Антикапитализм-2017". В числе задержанных - координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и лидер "Другой России" Эдуард Лимонов.

Ранее о задержании Удальцова и еще нескольких человек сообщалось на страничке оппозиционера в Twitter. В пресс-службе столичной полиции ТАСС отказались комментировать данную информацию. Мэрия Москвы ранее отказала заявителям в согласовании акции "Антикапитализм-2017".

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