Удальцов объявил голодовку в знак протеста против решения суда о его аресте на пять суток

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в понедельник арестовал на пять суток координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова за организацию несогласованной акции в центре Москвы, передает корреспондент ТАСС. Удальцов после оглашения решения суда объявил голодовку и заявил о намерении обжаловать судебное решение. "Это бессудное решение, мы будем его обжаловать, в знак протеста объявляю голодовку", - сказал он.

"Признать Удальцова виновным в совершении правонарушения по статье 20.2. КоАП РФ, назначить в виде наказания административный арест на пять суток", - огласила решение судья. Суд зачел Удальцову двое суток, уже проведенных под арестом.

Удальцову вменяют административное правонарушение по статье 20.2. КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") при участии в акции "Антикапитализм-2017". Сам Удальцов в суде заявил о своей невиновности. "Я могу сказать, что информация из полицейских протоколов - это ложь. На самом деле, мне было известно о мероприятии, я пришел на него, чтобы пообщаться с его участниками, но такое мероприятие я не организовывал", - рассказал Удальцов.

Он также подчеркнул, что в материалах дела содержатся призывы к участию в акции из подложных аккаунтов в социальных сетях, не имеющих к нему отношения. "Я шел к Страстному бульвару, рядом шли корреспонденты, они мне задавали вопросы, я им отвечал, в этот момент меня задержали", - пояснил Удальцов.

Согласно протоколу полиции, 23 сентября на подходе к Страстному бульвару полицией были задержаны около 30 человек, пришедших на несогласованную акцию "Антикапитализм-2017". В числе задержанных - координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и лидер "Другой России" Эдуард Лимонов.

Ранее о задержании Удальцова и еще нескольких человек сообщалось на страничке оппозиционера в Twitter. В пресс-службе столичной полиции ТАСС отказались комментировать данную информацию. Мэрия Москвы ранее отказала заявителям в согласовании акции "Антикапитализм-2017".