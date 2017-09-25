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СК возбудил дело в связи с задержками рейсов "ВИМ-Авиа"

Происшествия
25 сентября, 20:13 дата обновления: 25 сентября, 20:27 UTC+3

Следствие заподозрило руководство авиакомпании в хищении денежных средств пассажиров

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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве должностных лиц авиакомпании "ВИМ-Авиа" в связи с задержками рейсов. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), по факту хищения денежных средств пассажиров должностными лицами ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа", - сказала она.

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"Следствием установлено, что не позднее 22 сентября у должностных лиц авиакомпании возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств пассажиров путем обмана в особо крупном размере, - сообщила представитель СК. - Заведомо зная о том, что денежных средств авиакомпании недостаточно для закупки топлива, в том числе в аэропорту Домодедово, не имея договоров на поставку топлива с иными поставщиками и не имея таким образом возможности выполнить обязательства по перевозке пассажиров, должностные лица продолжали реализовывать авиабилеты на рейсы, получив за это путем обмана денежные средства в размере свыше 1 млн рублей".

Ранее председатель СК дал поручение руководителю Московского межрегионального следственного управления на транспорте тщательно разобраться в причинах нарушения прав пассажиров и принять обоснованное процессуальное решение.

"В настоящее время следствием проводится сбор доказательственной базы <...>, уже опрошен генеральный директор авиакомпании, направлены запросы в адрес поставщиков топлива, истребована документация", - сообщила представитель СК.

Более 20 рейсов авиакомпании задерживаются

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" задерживает 24 рейса, вылетающих из московского аэропорта Домодедово и прибывающих в эту воздушную гавань 25-26 сентября. Кроме того, один из рейсов перевозчика отменен, свидетельствуют данные портала "Яндекс.Расписание".

В частности, отложены вылетающие из Домодедово рейсы в турецкие города Анталью и Даламан, российские Анадырь, Благовещенск, Иркутск, Сочи, Симферополь, китайские города Тайюань, Шэньян и Хайкоу, отменен рейс в Певек (Чукотка).

Что касается рейсов с прилетом в Домодедово, задерживаются самолеты из Антальи, Сочи, Краснодара, Еревана (Армения), Льежа (Бельгия) и Симферополя.

В понедельник стало известно, что Росавиация инициировала внеплановую проверку авиакомпании "ВИМ-Авиа". По данным ведомства, длительные задержки рейсов "ВИМ-Авиа" связаны с задолженностью компании перед топливно-заправочными организациями.

В самой компании сообщили, что временные трудности с расписанием вызваны "традиционным сезонным спадом, что привело к спорам хозяйствующих субъектов и задержкам ряда рейсов".

Ситуация с задержками рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа" находится под контролем Минтранса, заявлял ранее министр Максим Соколов. В Минтрансе также сообщили, что будет проведена оценка потенциальных финансовых рисков авиакомпании по перевозке пассажиров до конца года.

При необходимости Росавиации поручено ввести ограничение глубины продаж "ВИМ-Авиа".

Это уже вторая волна крупных задержек авиакомпании. В мае 2017 года перевозчик начал массово задерживать рейсы из разных аэропортов, компания объясняла это поздним прибытием воздушных судов. Для стабилизации ситуации авиакомпания частично сократила чартерную программу на летний период, отменив 13 направлений. Также ликвидировать задержки помогли другие перевозчики.

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