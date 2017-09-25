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Мощное землетрясение в Мексике повредило около 10 тыс. школ

Происшествия
25 сентября, 20:40 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 25, сентября. /ТАСС

По данным властей страны, полностью реконструировать придется около 400 школ

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МЕХИКО, 25 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 7,1, случившееся 19 сентября, повредило тысячи зданий мексиканских школ. Об этом сообщил в понедельник министр образования латиноамериканской страны Аурелио Нуньо Майер. К настоящему времени число жертв удара стихии возросло до 324 человек, порядка 400 остаются в больницах.

"Согласно последнему докладу, не только в городе Мехико, но и в других пострадавших регионах [в их числе штаты Герреро, Мехико, Морелос, Оахака и Пуэбла] ущерб в той или иной степени был нанесен около 10 тыс. школ, - цитирует Майера газета El Universal. - Нам придется полностью реконструировать порядка 400 школ".

В Мехико продолжается проверка учебных заведений после удара стихии, в понедельник свою работу возобновили только 103 столичные школы.

Согласно информации Национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр подземного толчка находился в 12 км к юго-востоку от населенного пункта Ахочьяпан (штат Морелос), расположенного в 111 км к югу от столицы страны. Очаг залегал на глубине 57 км. После землетрясения были зафиксированы десятки повторных толчков магнитудой до 4,0.

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