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В центре Москвы иномарка сбила насмерть сотрудника ГИБДД

Происшествия
25 сентября, 23:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Инцидент произошел на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудник столичного ГИБДД погиб в центре Москвы после наезда автомобиля. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Иномарка, предположительно черный Mercedes, на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара насмерть сбила сотрудника Госавтоинспекции", - сказал собеседник агентства.

По данным источника в правоохранительных органах, автомобиль двигался с большой скоростью, совершил наезд на полицейского, который от полученных травм скончался.

На месте работают сотрудники полиции и ГИБДД, выясняются все причины произошедшего.

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