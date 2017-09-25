В центре Москвы иномарка сбила насмерть сотрудника ГИБДД

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудник столичного ГИБДД погиб в центре Москвы после наезда автомобиля. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Иномарка, предположительно черный Mercedes, на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара насмерть сбила сотрудника Госавтоинспекции", - сказал собеседник агентства.
По данным источника в правоохранительных органах, автомобиль двигался с большой скоростью, совершил наезд на полицейского, который от полученных травм скончался.
На месте работают сотрудники полиции и ГИБДД, выясняются все причины произошедшего.