С иномарки, которая сбила сотрудника ГИБДД в центре Москвы, сняты номера серии АМР

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Сотрудник ГИБДД, погибший на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара, был сбит Mercedes представительского класса с номерами правительственной серии АМР. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Сотрудники полиции ГИБДД скрутили с машины, участвовавшей в ДТП, передние и задние номера серии АМР", - сообщил источник.

По его данным, это номера закреплены за Федеральной службой безопасности, однако пока неизвестно, кому принадлежит машина в настоящее время.

На месте ДТП в настоящий момент собралось большое количество машин ГИБДД. Как передает корреспондент ТАСС, сотрудникам федеральных СМИ, в частности телеканалам, запрещают вести съемку места происшествия.