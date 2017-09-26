СМИ: посольство КНДР в Лондоне оцеплено из-за угрозы взрыва

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции оцепили в понедельник вечером посольство КНДР в британской столице из-за подозрительной находки. На место прибыли саперы, сообщает газета Daily Express.
По ее данным, полиция блокировала близлежащие улицы и само здание дипломатического представительства. На место ЧП прибыли кареты скорой помощи.
В лондонской полиции изданию подтвердили, что произвели на месте инцидента контролируемый взрыв.