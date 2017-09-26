Столичная полиция начала проверку по факту гибели сотрудника ГИБДД

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Полиция Москвы начала проверку по факту гибели сотрудника ГИБДД в дорожно-транспортном происшествии в центре столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Около 22:00 мск на улице Новый Арбат водитель автомобиля Mercedes допустил наезд на сотрудника ДПС ГИБДД", - сообщили в ведомстве. В результате ДТП сотрудник полиции от полученных травм скончался на месте.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что сотрудник ГИБДД, погибший на пересечении Нового Арбата и Новинского бульвара, был сбит Mercedes представительского класса с номерами правительственной серии АМР.