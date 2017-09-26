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Telegraph: суд в Лондоне осудил правозащитника за отказ предоставить пароль от компьютера

Происшествия
26 сентября, 1:00 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 26, сентября. /ТАСС

Мухаммед Раббани пытался скрыть сведения о гражданине Катара, которого, по его словам, пытали в американской тюрьме в течение 12 или 13 лет

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ЛОНДОН, 26 сентября. /ТАСС/. Вестминстерский магистратский суд Лондона признал в понедельник директора активистской группы CAGE Мухаммеда Раббани виновным в нарушении антитеррористического законодательства за отказ предоставить полиции пароль от своего портативного компьютера. Об этом сообщила на своем сайте газета Daily Telegraph.

36-летнего Раббани признали виновным в том, что он добровольно воспрепятствовал задержанию и обыску, что является правонарушением, подпадающим под действие 7-го раздела закона о борьбе с терроризмом. В итоге суд принял решение условно освободить подсудимого, но при этом обязал его заплатить 620 фунтов стерлингов ($830), из которых 600 фунтов составляют судебные издержки и еще 20 - взнос для оказания помощи жертвам преступлений. Раббани уже заявил, что подаст на это решение апелляцию.

20 ноября 2016 года Раббани прилетел в Лондон из столицы Катара Дохи, где, по его собственному утверждению, он принимал участие в свадебной церемонии. В столичном аэропорту Хитроу его остановила полиция и потребовала предоставить пароль от компьютера. Раббани отказал на том основании, что в его лэптопе содержится конфиденциальная информация, раскрытие которой станет нарушением неприкосновенности его личной жизни и профессиональной деятельности. Позднее он сообщил, что сведения, которые содержались в компьютере и которые он не желал разглашать, касались гражданина Катара, которого, по словам Раббани, пытали в американской тюрьме в течение 12 или 13 лет.

Группа CAGE, которую возглавляет Раббани, занимается сбором информации о лицах, чьи права попираются в результате проведения разными странами политики по борьбе с терроризмом. В 2012 году за советом к этой активистской группе в связи с притеснениями со стороны британских властей обращался Мухаммед Эмвази, который впоследствии, уже после своего отъезда в Сирию, стал известен всему миру под именем Джихади Джона - палача террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), ликвидированного в результате авиаудара ВВС США в ноябре 2015 года.

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