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Шесть человек погибли при столкновении грузовика и автобуса на трассе "Дон"

Происшествия
26 сентября, 4:13 дата обновления: 26 сентября, 4:37 UTC+3

20 пассажиров доставлены в больницы

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© Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Шесть человек погибли, 20 пострадали при столкновении экскурсионного автобуса и грузовика на Кубани, сообщили во вторник в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"По предварительным данным, экскурсионный автобус столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовым автомобилем на трассе М-4 "Дон". В результате ДТП шесть человек погибли, 20 пассажиров доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Восемь пострадавших доставлены в центральную городскую больницу города Горячий Ключ, сообщили ТАСС в приемном отделении клиники. Остальных раненых доставят в Краснодар.

"К нам доставили восемь человек в состоянии средней и легкой тяжести. Остальных, кто в тяжелом состоянии, отправят в Краснодар", - сказали в больнице.

По данным регионального ГУ МЧС, информация о ДТП поступила около 01:20 мск. Инцидент произошел в районе поселка Молькино. Автобус следовал из Адлера в Нижний Новгород.

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