Шесть человек погибли при столкновении грузовика и автобуса на трассе "Дон"

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КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Шесть человек погибли, 20 пострадали при столкновении экскурсионного автобуса и грузовика на Кубани, сообщили во вторник в пресс-службе регионального ГУ МВД.
"По предварительным данным, экскурсионный автобус столкнулся с припаркованным в попутном направлении грузовым автомобилем на трассе М-4 "Дон". В результате ДТП шесть человек погибли, 20 пассажиров доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Восемь пострадавших доставлены в центральную городскую больницу города Горячий Ключ, сообщили ТАСС в приемном отделении клиники. Остальных раненых доставят в Краснодар.
"К нам доставили восемь человек в состоянии средней и легкой тяжести. Остальных, кто в тяжелом состоянии, отправят в Краснодар", - сказали в больнице.
По данным регионального ГУ МЧС, информация о ДТП поступила около 01:20 мск. Инцидент произошел в районе поселка Молькино. Автобус следовал из Адлера в Нижний Новгород.