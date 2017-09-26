В Приморье задержали двух подозреваемых в похищениях людей

ВЛАДИВОСТОК, 26 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали во Владивостоке двух мужчин, подозреваемых в похищениях людей. Их задержали в ходе розыска двух пропавших девушек. Известно, что задержанные ранее уже были судимы за похищения человека, сообщает во вторник пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Большекаменский" поступило сообщение жительницы поселка Смоляниново. Заявительница рассказала о безвестном исчезновении своих сестер 1997 и 1999 годов рождения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска краевой полиции задержаны местные жители в возрасте 34 и 44 лет. Ранее оба отбывали заключение за похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.

Пропавшие девушки найдены живыми. Они сообщили, что их против воли увезли из одного из приморских поселков во Владивосток и пытались заставить заниматься проституцией.