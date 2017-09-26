Попавший в ДТП на Кубани автобус вез экскурсию от Нижегородской епархии

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Автобус, ночью во вторник попавший в ДТП на Кубани, возвращался в Нижегородскую область из экскурсии, организованной Нижегородской епархией, сообщили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе города Горячий Ключ, вблизи которого произошла авария.

"Нижегородской автобус, ездили на экскурсию от епархии в Абхазию, возвращались обратно", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пять пассажиров экскурсионного автобуса и его водитель погибли, 24 пострадали в столкновении с припаркованным грузовиком на трассе в Краснодарском крае. Детей среди пассажиров было.