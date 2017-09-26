Число жертв ДТП на Кубани возросло до семи человек

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КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Число погибших в столкновении экскурсионного автобуса и грузовика на Кубани увеличилось до семи человек, сообщили ТАСС в краевой больнице Краснодарского края. Доставленный туда пациент скончался в приемном отделении.
"Один из 11 доставленных к нам пострадавших умер в приемном отделении", - сказали ТАСС в больнице.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли, 24 пострадали при столкновении экскурсионного автобуса с припаркованным грузовиком на трассе в Краснодарском крае. Автобус возвращался в Нижегородскую область из экскурсии, организованной Нижегородской епархией.