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Число жертв ДТП на Кубани возросло до семи человек

Происшествия
26 сентября, 6:12 дата обновления: 26 сентября, 6:36 UTC+3

Доставленный в краевую больницу Краснодарского края пациент скончался в приемном отделении

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© Карина Сапунова/ ТАСС
© Карина Сапунова/ ТАСС
© Карина Сапунова/ ТАСС
© Карина Сапунова/ ТАСС
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© Карина Сапунова/ ТАСС
© Карина Сапунова/ ТАСС
© Карина Сапунова/ ТАСС
© Карина Сапунова/ ТАСС

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Число погибших в столкновении экскурсионного автобуса и грузовика на Кубани увеличилось до семи человек, сообщили ТАСС в краевой больнице Краснодарского края. Доставленный туда пациент скончался в приемном отделении.

"Один из 11 доставленных к нам пострадавших умер в приемном отделении", - сказали ТАСС в больнице.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли, 24 пострадали при столкновении экскурсионного автобуса с припаркованным грузовиком на трассе в Краснодарском крае. Автобус возвращался в Нижегородскую область из экскурсии, организованной Нижегородской епархией.

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