Спасатели: водитель автобуса, попавшего в ДТП на трассе "Дон", мог заснуть за рулем

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Спасатели, которые первыми прибыли на место аварии на трассе "Дон", в которой погибли семь человек, сообщили, что водитель автобуса, столкнувшегося с грузовиком, мог заснуть за рулем, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Удар был сильный, "Тонар" [грузовик MAN принадлежит компании ООО МЗ "Тонар"] только отъезжал, ехал километров 40, а автобус двигался со стороны моря. Скорее всего, водитель уснул, так как это было в 00:40, и на полном ходу догнал "Тонар". Все сиденья с пассажирами были в передней части автобуса", - рассказали спасатели корреспонденту ТАСС.

Источник в правоохранительных органах региона с этим мнением согласился. "Вероятнее всего, уснул за рулем. Удар был сильный. Стрелка [спидометра] замерла на 70 [км/ч], но это не значит, что такая была скорость - мог и за сотню идти. Тут автомагистраль, до 110 [км/ч] разрешено", - сказал он ТАСС.

По его словам, следователи проверят содержание алкоголя в крови водителя, который находился за рулем.

В автобусе, как уточнил он, было 26 человек: 24 туриста и два водителя. "Водитель и экскурсовод были на передних сидениях сразу погибли", - отметил собеседник.