Спасатели: водитель автобуса, попавшего в ДТП на трассе "Дон", мог заснуть за рулем

МВД: по уточненным данным, в ДТП на Кубани погибли шесть человекПроисшествия 26 сентября, 7:48
Солнечно и до 15 градусов тепла будет в столичном регионеМосква 26 сентября, 6:27
Источник: число жертв ДТП на Кубани возросло до семи человекПроисшествия 26 сентября, 6:12
Помощник главы FAA: США готовы стать лидером в области космической навигацииКосмос 26 сентября, 5:49
Передача Кулемина помогла "Айлендерс" обыграть "Нью-Джерси" в предсезонном матче НХЛСпорт 26 сентября, 5:10
ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в ИдлибеАрмия и ОПК 26 сентября, 5:05
Reuters: экс-советник Трампа отклонит обвинения в сговоре с РФ на слушаниях в КонгрессеМеждународная панорама 26 сентября, 4:47
Сенатор Шатохин предлагает разрешить заключенным работать вне колоний и тюремОбщество 26 сентября, 4:35
Шесть человек погибли при столкновении грузовика и автобуса на трассе "Дон"Происшествия 26 сентября, 4:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Спасатели, которые первыми прибыли на место аварии на трассе "Дон", в которой погибли семь человек, сообщили, что водитель автобуса, столкнувшегося с грузовиком, мог заснуть за рулем, передает корреспондент ТАСС с места событий.
"Удар был сильный, "Тонар" [грузовик MAN принадлежит компании ООО МЗ "Тонар"] только отъезжал, ехал километров 40, а автобус двигался со стороны моря. Скорее всего, водитель уснул, так как это было в 00:40, и на полном ходу догнал "Тонар". Все сиденья с пассажирами были в передней части автобуса", - рассказали спасатели корреспонденту ТАСС.
Источник в правоохранительных органах региона с этим мнением согласился. "Вероятнее всего, уснул за рулем. Удар был сильный. Стрелка [спидометра] замерла на 70 [км/ч], но это не значит, что такая была скорость - мог и за сотню идти. Тут автомагистраль, до 110 [км/ч] разрешено", - сказал он ТАСС.
По его словам, следователи проверят содержание алкоголя в крови водителя, который находился за рулем.
В автобусе, как уточнил он, было 26 человек: 24 туриста и два водителя. "Водитель и экскурсовод были на передних сидениях сразу погибли", - отметил собеседник.