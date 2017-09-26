Экс-заместителю губернатора Алтайского края не удалось оспорить приговор за взятки

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БАРНАУЛ, 26 сентября. /ТАСС/. Алтайский краевой суд рассмотрел апелляционные жалобы бывшего замгубернатора Юрия Денисова и его супруги, признанных виновными в получении взяток, и оставил в силе приговор, предусматривающий наказание чиновнику в виде восьми лет и одного месяца колонии строгого режима и условный срок его жене. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе краевого суда.
"Судебное заседание закончилось, приговор районного суда оставлен без изменения", - сказала собеседница агентства.
Как сообщалось, Денисов был признан виновным в получении взяток, в том числе в крупном и особо крупном размерах. Железнодорожный районный суд Барнаула назначил ему восемь лет и один месяц лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 4,5 млн руб. Его супруга Татьяна Денисова за посредничество во взяточничестве получила пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штрафом 1,7 млн руб.
С ноября 2009 года по март 2016 года экс-замгубернатора, начальник главного управления образования и молодежной политики Денисов получал взятки от руководителей трех подведомственных ему учреждений системы образования. За это он подписывал недостоверные финансовые документы по расходованию субсидий из федерального и краевого бюджетов на поддержку реализации мероприятий федеральных целевых программ на развитие образования, а также принимал определенные кадровые решения.
Денисов получал средства лично и через посредника, которым чаще всего выступала его супруга. Ее задержали сотрудники ФСБ 4 марта 2016 года при получении очередной части взятки в 200 тыс. руб. Всего было выявлено четыре эпизода получения взяток на 2,5 млн руб. Суд наложил арест на имущество супругов на сумму более 12 млн руб.