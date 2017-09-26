Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВД: по уточненным данным, в ДТП на Кубани погибли шесть человек

Происшествия
26 сентября, 7:48 дата обновления: 26 сентября, 8:03 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 26, сентября. /ТАСС

В пресс-службе регионального МВД добавили, что с места катастрофы в больницы доставлены 18 человек из 26 находившихся в автобусе

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Карина Сапунова/ТАСС

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Три человека, в том числе водитель автобуса, погибли на месте ДТП на Кубани. Еще два пассажиров скончались на пути в больницу, один - в приемном покое, сообщила ТАСС во вторник уточненные данные начальник пресс-службе регионального ГУ МВД Мария Пирогова.

Галерея
4 фото

Источник: число жертв ДТП на Кубани возросло до семи человек

По данным полиции, пассажирами автобуса были паломники, следовавшие из Абхазии в Нижний Новгород.

"Автобус перевозил паломников, следовавших из Республики Абхазия в Нижний Новгород. В результате ДТП на месте погибли водитель и двое пассажиров автобуса, при доставлении в районную больницу скончались еще двое пассажиров автобуса. В краевой больнице Краснодара для оказания медицинской помощи доставлены 10 пассажиров автобуса, впоследствии один из них скончался", - сказали в полиции.

В МВД уточнили, что с места автокатастрофы в больницы региона доставлены 18 человек из 26 находившихся в автобусе.

В больницу скорой помощи Краснодара госпитализирован один пассажир автобуса, в больницу Горячего Ключа доставлены восемь пассажиров автобуса, все они госпитализированы.

Ранее со ссылкой на данные медиков сообщалось о семи погибших в результате ДТП.

Смотрите также

Спасатели: водитель автобуса, попавшего в ДТП на трассе "Дон", мог заснуть за рулем

МЧС организовало горячую линию после аварии с автобусом на Кубани

Попавший в ДТП на Кубани автобус вез экскурсию от Нижегородской епархии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
4
Источник: число жертв ДТП на Кубани возросло до семи человек
10
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове-на-Дону унес жизни двух человек
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД: по уточненным данным, в ДТП на Кубани погибли шесть человек
2
Столичная полиция начала проверку по факту гибели сотрудника ГИБДД
3
ВКС РФ нанесли 10 ударов по объектам боевиков в Идлибе
4
Порошенко считает неприемлемым размещать миссию ООН на линии разграничения в Донбассе
5
Биография генерал-лейтенанта Валерия Асапова
6
Источник: число жертв ДТП на Кубани возросло до семи человек
7
Госдепартамент опроверг причастность США к гибели российского генерала в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама