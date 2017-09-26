МВД: по уточненным данным, в ДТП на Кубани погибли шесть человек

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КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Три человека, в том числе водитель автобуса, погибли на месте ДТП на Кубани. Еще два пассажиров скончались на пути в больницу, один - в приемном покое, сообщила ТАСС во вторник уточненные данные начальник пресс-службе регионального ГУ МВД Мария Пирогова.
По данным полиции, пассажирами автобуса были паломники, следовавшие из Абхазии в Нижний Новгород.
"Автобус перевозил паломников, следовавших из Республики Абхазия в Нижний Новгород. В результате ДТП на месте погибли водитель и двое пассажиров автобуса, при доставлении в районную больницу скончались еще двое пассажиров автобуса. В краевой больнице Краснодара для оказания медицинской помощи доставлены 10 пассажиров автобуса, впоследствии один из них скончался", - сказали в полиции.
В МВД уточнили, что с места автокатастрофы в больницы региона доставлены 18 человек из 26 находившихся в автобусе.
В больницу скорой помощи Краснодара госпитализирован один пассажир автобуса, в больницу Горячего Ключа доставлены восемь пассажиров автобуса, все они госпитализированы.
Ранее со ссылкой на данные медиков сообщалось о семи погибших в результате ДТП.