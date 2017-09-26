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На Сахалине директора МУПа подозревают в сговоре с бизнесменом при поставке топлива

Происшествия
26 сентября, 8:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Следственное управление СК России по Сахалинской области возбудило уголовное дело в отношении директора муниципального предприятия, из-за действий которого оно понесло ущерб в 6 млн руб. Нарушение было выявлено в ходе проверки прокуратурой Невельска, сообщила во вторник пресс-служба надзорного ведомства.

"Директор муниципального унитарного предприятия МО "Невельский городской округ", без проведения конкурсных процедур, вступила в договорные отношения с аффилированным ей индивидуальным предпринимателем. Предметом отношений являлось оказание услуг по перевозке топлива для нужд предприятия. При этом цена за оказываемые услуги была завышена, в связи с чем предприятию причинен ущерб в размере более 6 млн руб.", - сообщила пресс-служба.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Расследование находится на контроле прокуратуры.

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