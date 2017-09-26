У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,5

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в понедельник в районе архипелага Фиджи в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр стихии находился в 824 км к юго-востоку от столицы страны, города Сува (около 100 тыс. жителей). Очаг землетрясения залегал на глубине 104 км.

Данных о разрушениях и угрозе возникновения цунами не поступало.