Землетрясение силой до 2 баллов ощутили жители ряда сел на Сахалине

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Жители сел Малокурильское и Крабозаводское Южно-Курильского района Сахалинской области ощутили во вторник землетрясение силой до 2 баллов, сообщила пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

"Сегодня зарегистрировано землетрясение в акватории Тихого океана, севернее села Малокурильское. Глубина залегания очага составила 126 км. Магнитуда события составила 4,2. Землетрясение ощутили жители сел Малокурильское и Крабозаводское. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 2 баллов", - сообщила пресс-служба.

Жертв и разрушений нет.