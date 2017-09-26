Власти Кубани окажут помощь родным погибших в ДТП с паломниками

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КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев дал поручение оказать необходимую помощь родственникам погибших в ДТП с паломниками из Нижнего Новгорода. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации Краснодарского края.
"Выражаю глубокие и самые искренние слова соболезнования родным и близким паломников, погибших в автоаварии с автобусом. Мною даны необходимые распоряжения по встрече родственников, которые прибудут в край, для опознания своих родных. Краевой минздрав окажет этим людям необходимую психологическую помощь в специально развернутых для этого пунктах психологической помощи", - приводит слова Кондратьева его пресс-служба.
ДТП произошло во вторник в районе поселка Молькино, жертвами аварии стали шесть человек. Автобус следовал из Адлера в Нижний Новгород и перевозил паломников, которые посещали Абхазию.