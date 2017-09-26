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Десять пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани находятся в тяжелом состоянии

Происшествия
26 сентября, 8:59 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 26, сентября. /ТАСС

Всего в больницы региона доставлены 20 человек

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КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Краснодарские медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в аварии с участием автобуса с паломниками. В больницы региона доставлены 20 человек, 10 из них в тяжелом состоянии, сообщила во вторник пресс-служба Министерство здравоохранения Краснодарского края.

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"Двадцать человек были госпитализированы с места ДТП в больницы, из них 10 в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести - в НИИ "Краевая клиническая больница №1" и один человек - в БСМП Краснодара. Еще девять пациентов находятся на лечении в больнице Горячего ключа, их также консультируют краевые специалисты", - сказали в Минздраве региона.

В министерстве отметили, что специальные пункты психологической помощи организованы для родственников погибших. С пострадавшими и их родственниками также работают бригады психологической медпомощи.

"В нашей больнице находятся четыре человека с травмами легкой степени тяжести, еще четверо госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - рассказал ТАСС главный врач Центральной городской больницы Горячего Ключа Виктор Дегтярев. По его словам, получившие незначительные травмы могут быть выписаны уже в ближайшее время.

Всего на месте аварии работали 27 бригад скорой медицинской помощи, в том числе из Адыгеи и Краснодара.

ДТП произошло в районе поселка Молькино, автобус следовал из Адлера в Нижний Новгород и перевозил паломников, которые посещали Абхазию. В результате аварии на месте погибли водитель и двое пассажиров автобуса, при транспортировке в районную больницу скончались еще двое пассажиров автобуса. Позже один из пострадавших умер в приемном отделении краснодарской краевой больницы.

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