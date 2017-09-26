Десять пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани находятся в тяжелом состоянии

Лидерами рейтинга профессий с самыми высокими зарплатами стали капитаны и пилотыОбщество 26 сентября, 9:36
Кинэн: совмещать должности тренера и генменеджера в КХЛ сложнее, чем в НХЛСпорт 26 сентября, 9:35
Фабрегас: Абрамович очень любит "Челси", а футболисты команды ценят и уважают егоСпорт 26 сентября, 9:29
Никита Михалков официально выведен из состава попечительского совета Фонда киноКультура 26 сентября, 9:13
Губернатор Новосибирской области не стал комментировать слухи о возможной отставкеПолитика 26 сентября, 8:57
Рейс из Екатеринбурга в Китай задерживается на семь часов из-за неисправности самолетаНовости Урала 26 сентября, 8:19
В NASA рассказали о деталях предстоящей миссии по изучению СолнцаКосмос 26 сентября, 8:13
Онкологи дали негативный прогноз американскому сенатору Джону МаккейнуОбщество 26 сентября, 8:08
МВД: по уточненным данным, в ДТП на Кубани погибли шесть человекПроисшествия 26 сентября, 7:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Краснодарские медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в аварии с участием автобуса с паломниками. В больницы региона доставлены 20 человек, 10 из них в тяжелом состоянии, сообщила во вторник пресс-служба Министерство здравоохранения Краснодарского края.
"Двадцать человек были госпитализированы с места ДТП в больницы, из них 10 в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести - в НИИ "Краевая клиническая больница №1" и один человек - в БСМП Краснодара. Еще девять пациентов находятся на лечении в больнице Горячего ключа, их также консультируют краевые специалисты", - сказали в Минздраве региона.
В министерстве отметили, что специальные пункты психологической помощи организованы для родственников погибших. С пострадавшими и их родственниками также работают бригады психологической медпомощи.
"В нашей больнице находятся четыре человека с травмами легкой степени тяжести, еще четверо госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", - рассказал ТАСС главный врач Центральной городской больницы Горячего Ключа Виктор Дегтярев. По его словам, получившие незначительные травмы могут быть выписаны уже в ближайшее время.
Всего на месте аварии работали 27 бригад скорой медицинской помощи, в том числе из Адыгеи и Краснодара.
ДТП произошло в районе поселка Молькино, автобус следовал из Адлера в Нижний Новгород и перевозил паломников, которые посещали Абхазию. В результате аварии на месте погибли водитель и двое пассажиров автобуса, при транспортировке в районную больницу скончались еще двое пассажиров автобуса. Позже один из пострадавших умер в приемном отделении краснодарской краевой больницы.