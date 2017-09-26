Житель Колымы пытался отправить в Москву посылку с 14 кг золота и серебра

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Житель Магаданской области подозревается в незаконном обороте драгоценных металлов, которые он, по данным следствия, пытался отправить посылкой в Москву. У мужчины изъято более 14 кг золота и серебра в одном сплаве, стоимостью почти 28 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Магаданской области.

"Житель Магаданской области подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.191 УК РФ ("Незаконное хранение, перевозка и пересылка драгоценных металлов"). В почтовом отправлении, принадлежащем подозреваемому, обнаружен и изъят сплав самородного золота весом более 14 кг, содержащий 11,4 кг химически чистого золота и 2,8 кг химически чистого серебра. Исходя из расчетных цен Центробанка России стоимость изъятого металла превышает 28 млн рублей", - сообщила пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что, по словам подозреваемого, он нашел металл в районе поселка Палатка. Заведомо предполагая, что это самородное золото, мужчина сначала хранил его у себя дома, а затем решил оправить в Москву, для каких целей и кому, не уточняется. Расследование уголовного дела продолжается.