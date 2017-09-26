В Подмосковье полицейские задержали подозреваемых в серии поджогов пассажирских автобусов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Полицейские в Подмосковье задержали членов этнической преступной группы, которые устраивали поджоги пассажирских автобусов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области задержаны три уроженца Северного Кавказа и ближнего зарубежья в возрасте от 19 до 29 лет, которые подозреваются в совершении поджогов автотранспортных средств", - сказали в ведомстве.

Оперативники установили, что члены преступной группы занимались криминальным покровительством лиц, осуществлявших нелегальные пассажирские перевозки на территории Красногорского района Подмосковья. А тем, кто не желал попадать под их криминальное влияние, они угрожали поджогами пассажирского автотранспорта.

Находясь на автобазе, отметили в ведомстве, они облили бензином и подожгли шесть автобусов, которые принадлежали одному из легальных перевозчиков. В ходе проведенных обысков по местам их жительства в поселке Нахабино оперативники ГУ МВД России обнаружили и изъяли мобильные телефоны, симкарты, а также маски, которые они использовали при совершении преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога" (ст. 167 УК РФ). Подозреваемые по решению суда заключены под стражу, им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Оперативники проводят ряд мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.