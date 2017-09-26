Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.09:
$ 57.57
€ 68.56
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье полицейские задержали подозреваемых в серии поджогов пассажирских автобусов

Происшествия
26 сентября, 10:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Оперативники установили, что подозреваемые занимались покровительством лиц, осуществлявших нелегальные пассажирские перевозки, а тем, кто не желал попадать под криминальное влияние, угрожали поджогами

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Полицейские в Подмосковье задержали членов этнической преступной группы, которые устраивали поджоги пассажирских автобусов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области задержаны три уроженца Северного Кавказа и ближнего зарубежья в возрасте от 19 до 29 лет, которые подозреваются в совершении поджогов автотранспортных средств", - сказали в ведомстве.

Оперативники установили, что члены преступной группы занимались криминальным покровительством лиц, осуществлявших нелегальные пассажирские перевозки на территории Красногорского района Подмосковья. А тем, кто не желал попадать под их криминальное влияние, они угрожали поджогами пассажирского автотранспорта.

Находясь на автобазе, отметили в ведомстве, они облили бензином и подожгли шесть автобусов, которые принадлежали одному из легальных перевозчиков. В ходе проведенных обысков по местам их жительства в поселке Нахабино оперативники ГУ МВД России обнаружили и изъяли мобильные телефоны, симкарты, а также маски, которые они использовали при совершении преступлений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога" (ст. 167 УК РФ). Подозреваемые по решению суда заключены под стражу, им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Оперативники проводят ряд мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
4
Источник: число жертв ДТП на Кубани возросло до семи человек
10
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове-на-Дону унес жизни двух человек
6
Спасатели вытащили лося из пруда на востоке Москвы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд составил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий
2
В центре Москвы неизвестный похитил из банковской ячейки $225 тысяч
3
Минобороны опубликовало видео авиаударов по бронетехнике ИГ в Идлибе
4
Порошенко считает неприемлемым размещать миссию ООН на линии разграничения в Донбассе
5
Российские военные возвели мост для переброски тяжелой техники через Евфрат у Дейр-эз-Зора
6
В Иркутске задержан сторонник ИГ, находившийся в международном розыске
7
Вишнева: пробы на главную роль в "Матильде" оставили "странное впечатление"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама