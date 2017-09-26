В центре Москвы неизвестный похитил из банковской ячейки 225 тысяч долларов

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Полиция разыскивает неизвестного, похитившего из депозитарной ячейки банка на Тверской улице 225 тыс. долларов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"Установлено, что в период с 11 июля по 25 сентября из банковской ячейки филиала банка на Тверской улице неизвестный совершил кражу 225 тыс. долларов, принадлежащих 67-летнему заявителю", - сказал собеседник агентства.
Материальный ущерб составил около 12,3 млн рублей. По данному факту проводится проверка.