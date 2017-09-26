Ространснадзор организовал проверку после ДТП с участием автобуса на Кубани

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КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Специалисты Ространснадзора проводят проверку технического состояния автобуса, попавшего во вторник в ДТП на Кубани. Авария унесла жизни шести человек, 19 пострадали.
"Проводится проверка по факту дорожной аварии. На место выезжали наши сотрудники для изучения обстоятельств и документов на пассажирский транспорт", - сообщили ТАСС в межрегиональном управлении Ространснадзора по Краснодарскому краю и Адыгее.
ДТП произошло в районе поселка Молькино, автобус следовал из Адлера в Нижний Новгород и перевозил паломников, которые посещали Абхазию. В результате аварии на месте погибли водитель и двое пассажиров автобуса, при транспортировке в районную больницу скончались еще двое пассажиров автобуса. Позже один из пострадавших умер в приемном отделении краснодарской краевой больницы.
По факту аварии возбуждено уголовное дело.