Ространснадзор организовал проверку после ДТП с участием автобуса на Кубани

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Специалисты Ространснадзора проводят проверку технического состояния автобуса, попавшего во вторник в ДТП на Кубани. Авария унесла жизни шести человек, 19 пострадали.

"Проводится проверка по факту дорожной аварии. На место выезжали наши сотрудники для изучения обстоятельств и документов на пассажирский транспорт", - сообщили ТАСС в межрегиональном управлении Ространснадзора по Краснодарскому краю и Адыгее.

ДТП произошло в районе поселка Молькино, автобус следовал из Адлера в Нижний Новгород и перевозил паломников, которые посещали Абхазию. В результате аварии на месте погибли водитель и двое пассажиров автобуса, при транспортировке в районную больницу скончались еще двое пассажиров автобуса. Позже один из пострадавших умер в приемном отделении краснодарской краевой больницы.

По факту аварии возбуждено уголовное дело.