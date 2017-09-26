Авария на железной дороге под Воркутой привела к задержке поездов

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Путейская ремонтная машина сошла с железнодорожных путей под Воркутой. Как сообщили ТАСС в управлении по делам ГО и ЧС Воркуты, инцидент зафиксирован во вторник ночью, из-за него были задержаны два поезда.
В связи с работами на железнодорожном переезде задержаны два пассажирских поезда Новороссийск - Воркута и Нижний Новгород - Воркута. Задержка, по предварительным данным, составила у первого поезда 2 часа, у второго - 20 минут.
Сейчас работы на месте инцидента завершены, на месте работал восстановительный поезд. Пострадавших нет.