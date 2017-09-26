Семья из трех человек погибла при пожаре на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в городе Невинномысске в Ставропольском крае. В результате ЧП погиб 36-летний мужчина, его 28-летняя супруга и их сын 2015 года рождения, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

"Установлено, что вечером 25 сентября текущего года в одной из комнат на четвертом этаже пятиэтажного дома в Невинномысске произошло возгорание. В результате происшествия погибла проживавшая на пятом этаже семья", - говорится в сообщении.

Еще два человека госпитализированы. По предварительным данным, причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем 25-летнего жильца четвертого этажа.

Следователи проводят проверку, после которой будет принято процессуальное решение.