Электричка сбила насмерть мужчину в Подмосковье

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Мужчина погиб под колесами электропоезда в районе станции Павшино Рижского направления Московской железной дороги. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.
"На станции Павшино получил смертельные травмы мужчина", - сообщили в ведомстве.
По данным пресс-службы, погибшему мужчине на вид 30-35 лет. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливается личность погибшего.
По предварительным данным, мужчина переходил пути в неположенном месте.