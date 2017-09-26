Электричка сбила насмерть мужчину в Подмосковье

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Мужчина погиб под колесами электропоезда в районе станции Павшино Рижского направления Московской железной дороги. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

"На станции Павшино получил смертельные травмы мужчина", - сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы, погибшему мужчине на вид 30-35 лет. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливается личность погибшего.

По предварительным данным, мужчина переходил пути в неположенном месте.