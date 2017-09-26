В Зеленограде электричка сбила 16-летнюю девочку

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Несовершеннолетняя девочка попала под колеса электрички в Зеленограде, она доставлена в больницу вертолетом Московского авиационного центра (МАЦ).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО), "на станции Крюково электропоездом сообщением Таллин - Москва травмирована несовершеннолетняя девушка".

"Девушка госпитализирована в третью городскую больницу Зеленограда. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы, пострадавшей девушке 16 лет.

Еще один инцидент произошел во вторник на железной дороге на станции Павшино. По данным управления на транспорте МВД по ЦФО, электричка насмерть сбила мужчину на вид 30-35 лет. Проводится проверка.

УТ МВД по ЦФО предупреждает граждан и настоятельно просит соблюдать правила поведения на железной дороге.