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Управы двух районов и три жилых дома "заминированы" в Москве

Происшествия
26 сентября, 11:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

В частности, звонки об угрозах взрыва поступили по адресам, где расположены управы районов Чертаново-Центральное и Ново-Переделкино

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Три жилых дома и две московские районные управы проверяют после анонимного звонка об угрозе взрыва. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах города.

"Жилой дом на Севастопольском проспекте, д. 1 проверяют после анонимного звонка об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства. По его словам, аналогичный звонок поступил по адресу: Боровское шоссе, д. 33. Согласно открытым источникам, это жилой дом, в котором также находится управа района Ново-Переделкино.

Еще один звонок поступил по адресу, где расположена управа района Чертаново-Центральное (ул. Днепропетровская, д. 4 корп. 8). Аналогичное сообщение поступило улице Верхняя Масловка, д. 4, где расположен жилой дом и магазин "Пятерочка".

Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи людей. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия. По данным источника ТАСС в силовых структурах, число "заминированных" в российских городах зданий за неделю превысило тысячу, в общей сложности были эвакуированы около 400 тысяч человек.Зв

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