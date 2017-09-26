Источник: управы восьми районов и три жилых дома "заминированы" в Москве

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере восемь управ московских районов эвакуированы во вторник в связи с анонимными сообщениями об угрозах взрыва, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.
"Управы районов Дмитровский, Орехово-Борисово Северное, Москворечье-Сабурово, Ново-Переделкино, Ломоносовский, Чертаново Центральное, Марфино и Печатники проверяются после сообщений об угрозе взрыва", - сказал собеседник агентства. Кроме того, звонки поступили по ряду адресов, в числе которых учебный центр на Рязанском проспекте, д. 7, и три жилых дома.
Ранее сообщалось о "минировании" двух управ и трех жилых домов.
Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуировали тысячи людей. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.
По данным источника агентства, число "заминированных" в российских городах зданий за прошлую неделю превысило тысячу, в общей сложности были эвакуированы около 400 тысяч человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.