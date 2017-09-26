В Москве задержан адвокат, пытавшийся за 1,2 млн рублей "закрыть" уголовное дело клиента

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило в отношении одного из столичных адвокатов уголовное дело о попытке мошенничества на 1,2 млн рублей.
Как сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, "22 сентября один из адвокатов Адвокатской палаты Москвы получил от своего подзащитного, являющегося фигурантом уголовного дела по обвинению в мошенничестве, денежные средства в размере 1,2 млн рублей". За это он обещал своему клиенту помочь "решить вопрос" в прекращении уголовного дела.
В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.