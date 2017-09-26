СК в Петербурге возбудил дело по факту смерти ребенка, которого родители не лечили от ВИЧ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Следственные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по факту смерти 10-летней девочки, которую родители не лечили от ВИЧ. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.
"По результатам доследственной проверки, проведенной по факту наступления смерти 26 августа 2017 года в детской больнице ВИЧ-инфицированной 10-летней девочки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.
По данным следствия, девочку родила неизвестная женщина, зараженная вирусом иммунодефицита. С момента рождения ребенок состоял на учете в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
Когда девочке исполнилось четыре года, ее удочерили, но приемные родители уклонялись от лечения ребенка и скрывали от медицинских работников, что ребенок ВИЧ-положителен. Прогрессирующее заболевание достигло критической стадии, что привело к смерти девочки.
Ранее о смерти ребенка ТАСС сообщил главный врач Республиканской клинической инфекционной больницы, главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Евгений Воронин. По его словам, после того, как прокуратура обязала родителей начать лечение ребенка, медики почти год боролись за жизнь девочки, но спасти ее не удалось.
ВИЧ/СПИД-диссиденты отрицают диагнозы ВИЧ и СПИД, а также необходимость их лечения. Эксперты здравоохранения отмечают, что идеи ВИЧ-диссидентства несут угрозу распространения инфекции, а также угрожают жизни и здоровью инфицированных людей.