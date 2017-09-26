Шесть нижегородских паломников погибли в ДТП на Кубани по пути из Абхазии

КРАСНОДАР, 26 сентября. /ТАСС/. Рядовой для организаторов из Нижнего Новгорода паломнический тур к святым местам Абхазии обернулся крупным ДТП: на обратном пути около 1.00 мск вторника на трассе возле кубанского города Горячий Ключ автобус, перевозивший паломников, на большой скорости врезался в большегруз, загруженный гравием.

На месте погибли водитель и два пассажира, еще трое скончались на руках у медиков, госпитализированы 19 человек. По данным полиции, водитель мог уснуть за рулем, но очевидцы сообщают, что он не выглядел уставшим.

Первая помощь пострадавшим

Одним из первых на помощь пассажирам пришел сменный водитель автобуса, который как раз готовился заменить уставшего после проезда по горному серпантину трассы коллегу. Михаил Архангельский рассказал ТАСС, что сам получил травму головы, но ему удалось вытащить из автобуса трех человек. В первые же минуты после ДТП на место подъехали спасатели "Кубаньспаса". "Двери были заблокированы, спасатели начали вытаскивать людей", - рассказал ТАСС очевидец.

ТАСС/МЧС России

Всего в автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя и один экскурсовод. Детей в нем не было. С места ДТП на машинах скорой помощи увезли 20 пострадавших. Женщина, при которой не было документов, позднее скончалась в районной больнице Адыгейска.

Ситуацию с ДТП под Горячим Ключом взяли на контроль краевые власти. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил Министерству здравоохранения региона при необходимости для оказания помощи пострадавшим использовать санитарную авиацию. По данным Минздрава Краснодарского края, 19 выживших в аварии пассажиров госпитализированы, из них 10 в тяжелом состоянии и состоянии средней степени тяжести находятся в краевой клинической больнице № 1, один - в больнице скорой помощи Краснодара.

Еще восемь пациентов находятся на лечении в больнице Горячего Ключа.

Паломники из Поволжья

В автобусе были паломники, следовавшие из Абхазии в Нижний Новгород. Как рассказали ТАСС в пресс-службе Нижегородской епархии, автобус принадлежал паломническому центру епархии.

Как указано на сайте паломнического центра, с 16 по 27 сентября был организован паломнический тур в Абхазию. Переезд в одну сторону составляет 1,9 тыс. км и занимает примерно 33 часа. Маршрут тура: Сухум - Коман - Новый Афон - Гагры - Пицунда - Лыхны - Адлер - Сочи. По данным, указанным на сайте, на вечер 25 сентября было запланировано отправление в Нижний Новгород из Сочи.

Все участники поездки были застрахованы, им будет оказана необходимая помощь, подчеркнули в епархии. В ближайшее время представитель от Нижегородской митрополии выедет в Краснодарский край.

Версии случившегося

Согласно предварительной версии полиции, водитель автобуса мог уснуть за рулем. При этом пассажир по имени Алексей рассказал, что водитель автобуса не выглядел уставшим и вел транспорт уверенно. "Водитель вел автобус очень аккуратно, весь серпантин проходил очень хорошо. [Во время остановки] ремонтировали задние колеса, что-то в ходовой, был домкрат, один водитель под автобусом", - сказал он.

Источники в следствии рассказали ТАСС, что после аварии спидометр автобуса застыл на отметке в 70 км/ч. Но, по мнению экспертов, реальная скорость могла быть более значительной. На этом участке трассы М-4 "Дон" можно передвигаться с максимально разрешенной скоростью до 110 км/ч.

Как рассказали в пресс-службе госкомпании "Автодор", ремонт участка дороги, где произошло ЧП, был завершен в ноябре 2016 года. Это трасса первой технической категории, с четырьмя полосами движения, разделенными встречными потоками.

По факту аварии следователями следственного отделения ОМВД по городу Горячий Ключ возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Также к проверке подключился Ространснадзор. Как заверили в пресс-службе Нижегородской епархии, автобус был оборудован всеми необходимыми средствами, в том числе тахографом и системой ГЛОНАСС.

Помощь и соболезнования родным погибших

После случившегося глава Кубани поручил оказать необходимую помощь родственникам погибших в ДТП. Для них открыты специальные пункты психологической поддержки. Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий выразил соболезнование родным погибших. "Выражаю соболезнования родным и близким погибших, молюсь о здравии пострадавших", - привели в епархии слова митрополита.

В среду митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор в ходе литургии в Екатерининском кафедральном соборе помолится о погибших и скорейшем выздоровлении пострадавших. Молиться за здравие пострадавших в эти дни также будут в монастыре святителя Иоанна Златоуста в Абхазии, где ранее побывали нижегородские паломники.