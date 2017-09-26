Источник: после ДТП на Новом Арбате в Москве назначена автотехническая экспертиза

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Автотехническая экспертиза назначена по факту ДТП с участием Mercedes с номерами серии АМР на Новом Арбате в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.
"Экспертами-криминалистами назначен ряд экспертиз по факту смертельного ДТП с участием Mercedes с номерами серии АМР на Новом Арбате", - сказал собеседник агентства, добавив, что сразу после ДТП водитель Mercedes прошел медосвидетельствование на наличие в организме алкоголя и наркотических средств.
Кроме того, в рамках расследования назначена и автотехническая экспертиза. "В рамках экспертизы будет проверено техническое состояние автомобиля, состояние дорожного полотна и его освещенность, имел ли водитель Mercedes техническую возможность предотвратить наезд на сотрудника ГИБДД", - сказал собеседник агентства.
Накануне вечером на Новом Арбате водитель Mercedes представительского класса с номерами правительственной серии АМР сбил на выделенной полосе сотрудника ДПС ГИБДД. От полученных трав сотрудник полиции скончался на месте. Столичная полиция проводит проверку по факту ДТП.