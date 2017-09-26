Посольство Испании в Москве эвакуируют из-за угрозы взрыва

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Посольство Испании в Москве эвакуируют из-за анонимного звонка об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
"Поступил звонок от неизвестного с угрозой взрыва по адресу Стремянный переулок, 31/1", - сказал собеседник агентства.
Сейчас из здания диппредставительства идет эвакуация сотрудников, ожидается прибытие кинологов.
Ранее во вторник уже было "заминировано" около 20 объектов. По всем объектам идут проверки. Ни одна угроза пока не подтвердилась.
Волна анонимных звонков о "минировании" школ и вузов, торговых центров и административных зданий в российских городах идет с 11 сентября. Сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных в местах массового скопления людей, не подтверждаются, но из-за возможной угрозы эвакуируют тысячи людей. К проверке подобных сообщений привлекается в том числе Росгвардия.
По данным источника агентства, число "заминированных" в российских городах зданий за прошлую неделю превысило тысячу, в общей сложности были эвакуированы около 400 тысяч человек. По фактам многочисленных ложных сообщений об угрозах взрыва в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное уголовное дело по ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Аналогичные уголовные дела расследуются также и в других городах.