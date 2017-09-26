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Экс-директор завода в Нижнем Тагиле, рабочие которого пожаловались Путину, пойдет под суд

Происшествия
26 сентября, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, экс-директору предприятия предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере

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Нижний Тагил

Нижний Тагил

© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, работники которого пожаловались президенту РФ во время "Прямой линии" в этом году. По их словам, директор завода заявил, что зарплату никто не получит, пока к нему не обратится президент. Позднее на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым глава государства распорядился выяснить, если это соответствует действительности, "откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям" и просил Генпрокуратуру России разобраться в ситуации.

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Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, экс-директору завода предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере, невыплате зарплат и в сокрытии средств от взыскания недоимки по налогам.

По версии следствия, возглавлявший в 2013-2015 годах ЗАО "Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий" и являвшийся собственником 50 % житель Нижнего Тагила заключил с подконтрольным ООО "Уралэнергомаш" фиктивные договоры поставки товара для вывода средств завода. "По данной схеме обвиняемым было выведено свыше 22,9 млн рублей в счет оплаты непоставленных товаров", - сообщил Куренной. Кроме того, по версии следствия, с декабря 2015 года по январь 2017 года обвиняемый не платил зарплату свыше нескольких месяцев работникам завода несмотря на имевшиеся возможности. А с октября 2016 года по январь 2017 года не принял мер по погашению долгов по налогам, производя расчеты с кредиторами через счета аффилированных организаций.

Тем самым, по данным следствия, он сокрыл средства завода в размере 4,9 млн рублей. Уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила.

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Темы
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017 Расследование дел нижнетагильского завода
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